شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يؤكدان مواصلة تطوير علاقات البلدين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى عهد السعودية. وشدد الزعيمان على الحرص المتبادل على مواصلة تطويرها بقوة على كافة الأصعدة فى ضوء ما يربط الشعبين والقيادتين من أواصر وثيقة ومتينة.

أعرب الزعيمان عن القلق البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، مع التشديد على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية فى الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف بفلسطين، بهدف حماية المدنيين والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمنى عن السيطرة، مع الرفض القاطع لفكرة تهجير الفلسطينيين، والتى من شأنها تصفية القضية الفلسطينية بالكامل.

توافق الزعيمان على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق الوثيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية والإسلامية بشأن القضية الفلسطينية، خاصةً فى ظل النتائج الصادرة عن القمة العربية الإسلامية غير العادية والتى تتمحور حول تحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.