شكرا لقرائتكم خبر عن نقل حي لعملية قسطرة لانسداد تام للشريان التاجي بمؤتمر مستشفى زايد للقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور صلاح عمر جودة مدير عام مستشفى الشيخ زايد التخصصي التابعة لوزارة الصحة والسكان ، أنه بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الكوادر الطبية ، و تحت رعاية الدكتورة مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أقامت مستشفى الشيخ زايد التخصصي أمس الجمعة مؤتمر قسم القلب CardioZayed III برئاسة دكتور خالد رفعت ودكتور أحمد طمارة، وشهد المؤتمر لأول مرة نقل حي بالصوت والصورة من غرفة العمليات لعملية قسطرة القلب لحالة انسداد تام مزمن للشريان التاجي الخلفي وفتح الشريان عن طريق القسطرة القلبية الدقيقة.

وأفاد مدير المستشفى بأن المؤتمر في نسخته الثالثة يقام لأول مرة من داخل قاعة المحاضرات في المستشفى بعد تطويرها، وأن المؤتمر يأتي في إطار حرص إدارة المستشفى على الأنشطة العلمية والتعليم الطبي المستمر والوصول إلى آخر المستجدات في المجال الطبي والذي يهدف بالنهاية إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

و خلال كلمته الإفتتاحية وجه الدكتور صلاح عمر جودة ، الشكر للكوكبة الكبيرة من أساتذة الطب لحضورهم المشرف دعماً منهم لمنظومة تدريب الأطباء وأكد أن مثل هذه المؤتمرات يساهم في مشاركة المعرفة والخبرات العلمية.

وأبرز دور مركز الأبحاث الإكلينيكية المنشأ حديثاً في المستشفى في المساهمة في البحث العلمي حيث أنه ومنذ إنشائه منذ أقل من سنة ساهم بالتعاون مع قسم القلب في الأنشطة البحثية في المستشفى وفي الإشراف على مشروع التخرج الخاص بطلبة كلية الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة.

وخلال كلمته أشاد دكتور أحمد الشربيني المدير الطبي ورئيس الهيئة الطبية، بقسم القلب في المستشفى بالجهود المبذولة من القائمين عليه ليصبح واحد من أفضل الأقسام داخل المستشفى في الخدمات المقدمة والبحث العلمي.

وشمل المؤتمر لأول مرة نقل حي بالصوت والصورة من غرفة العمليات لعملية قسطرة القلب لحالة انسداد تام مزمن للشريان التاجي الخلفي وفتح الشريان عن طريق القسطرة القلبية الدقيقة والذي تم تحت إشراف دكتور هشام عمار، ودكتور شريف رزق ودكتور سامح سعد.

كما تم الإعلان عن تقديم برامج طبية عن مرضى القلب عن طريق التدوين الصوتي Podcast.

وأشاد أ.د. هشام بشرى أستاذ القلب جامعه بني سويف بمدى جودة المحتوى الطبي للمؤتمر و المحاضرات و الحالات المعروضة من وحدة القسطرة عن طريق البث المباشر.

كما عرض الدكتور خالد رفعت مدير وحدة القلب إنجازات الوحدة في المستشفى الذى شهد تطورا كبيرا، حيث أصبح مركزا معتمدا، ويعد واحداً من خمسة مراكز معتمدة على مستوى الجمهورية تقوم بتركيب الصمام الأورطي عن طريق القسطره TAVI، كما حصل على اعتماد علاج حالات انسداد الشريان التاجي المزمن و حالات القسطرة المعقدة، واستحداث خدمات قسطرة دراسة كهرباء القلب و الكي واستحداث خدمات غلق الثقب مابين الأذينين والبطينين والوصلات الشريانية عن طريق القسطرة.

وصرح ا.د. أحمد طماره رئيس قسم القلب على أهمية ودور العلاج الطبي لمرضى شرايين القلب بالتوازي مع العلاج التداخلي، وأكد أن فريق العمل بالمستشفى يتبنى خطة العلاج القائم علي السند و الدليل العلمي evidence based medicine ، وتقدم بالشكر للقائمين على المؤتمر وللحضور من الأساتذة والاستشاريين.