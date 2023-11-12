شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توكر" أمريكية تعلن اعتناقها الإسلام بسبب أحداث غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وظهرت ميجان رايس فى فيديو على "تيك توك"، وهى ترتدى الحجاب وتنطق بالشهادة، وتفاعل معها الآلاف من المسلمين حول العالم.

اشتهرت ميجان رايس فى الوطن العربى بتعبيرها عن دعمها لأهل غزة خلال أحداث الصراع الجارى، حيث أظهرت اهتماما بقوة وصمود الفلسطينيين، وأثارت اهتماما خاصا بمدى إيمانهم وصمودهم فى مواجهة الجيش الإسرائيلى.

ظهرت ميجان رايس فى مقاطع فيديو تعبر فيها عن استفسارها حول أسباب قوة وصمود الفلسطينيين، وتساءلت عن دوافعهم وإيمانهم الذى يظهر بشكل واضح في تصديهم للتحديات.

وبعد قراءتها القرآن الكريم أعربت عن إعجابها بالمعانى العميقة والإعجاز الذى وجدته في كلماته، وأشارت إلى أنها بكت بشدة عند قراءة بعض الآيات للمرة الأولى.