شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء المطر.. تعرف على الأدعية المستحبة وقت نزول المطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستحب ترديد دعاء المطر وقت سقوط الأمطار، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا وشمال ووسط الصعيد ومدن القناه وشمال ووسط سيناء خلال فترات الليل حتى غد الأحد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

-اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً

-اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

-الدعاء بعد نزول المطر " مُطرنا بفضل الله ورحمته "

-اللهم اكرمنا واسترنا وارزقنا واحفظنا يا رب العالمين

-اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا واموت المسلمين اللهم امين.

ويشهد الأحد طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.