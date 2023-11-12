متحدث الرئاسة: التهجير القصري للفلسطينيين مرفوض من مصر رفضًا قاطعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الأزمة الفلسطينية معقدة وتحتاج إلى تضافر جميع الجهود، والتحدث بصوت واحد ومن خلال مواقف عملية، لإيصال رسائل للقوى الدولية الفاعلة وجميع من لديه القدرة على إيجاد حلول للتهدئة في فلسطين وصولًا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن مصر تستند في موقفها تجاه التعامل مع الأزمة الفلسطينية إلى رصيد كبير من الدبلوماسية على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس خلال قمة الرياض كانت محددة ودقيقة للدفع نحو التهدئة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني وتجنب اتساع دائرة الصراع في المنطقة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أن التهجير القصري للفلسطينيين مرفوض من مصر رفضًا قاطعًا، والرئيس أكد هذا خلال القمة العربية العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن مصر والعرب قدموا مبادرات شجاعة للسلام.

وشدد السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على أن مصر لديها شعور عميق بالمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وتنسق عملية دولية كبرى لاستقبال المساعدات من دول العالم لإيصالها للقطاع، مشيرًا إلى أن مصر قدمت الجانب الأكبر من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.