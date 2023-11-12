للهجرة إلى مصر.. المبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل تجهز لقصف جنوب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت داليا الظنينى :

حذر الدكتور مصطفى البرغوثي رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، من مخطط إسرائيلي يستعد لقصف جنوب القطاع، للضغط عليهم والنزوح للهجرة إلى مصر. قائلاً: "من أهم قرارات القمة رفض التهجير القسري والموقف الصلب الذي ابدته مصر، وأكدته قرارات القمة تجاه هذه المسألة عطل وعرقل المخطط الذي كان يعتمد على تكثيف القصف ودفع سكان القطاع للنزوح إلى مصر.

وأردف البرغوثى خلال مداخله هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون،اليوم السبت، أن إسرائيل تمارس تطهير عرقي وقصف مكثف في شمال القطاع ومدينة غزة ومن ثم تكثيف القصف جنوبا و49% من شهداء القطاع نتاج عمليات قصف في الجنوب ،مبينا أن يجرى الأن التخطيط لتكسيف القصف جنوباً للضغط على مصر لقبول النازحين".

وأكد "البرغوثى" أن القرارات جيدة لكن هناك قرارات قد تكون حاسمة بشكل أكبر في إيقاف تطبيع الدول، منوها أن يكون مرهوناً بإنهاء الاحتلال ولكن هناك بعض الدول لازالت مستمرة في التطبيع ولم توقفه.