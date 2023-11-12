لميس الحديدي عن قرارات القمة العربية: "تتوافق مع التوجه المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

علقت الإعلامية لميس الحديدي على انعقاد القمة العربية الإسلامية بمشاركة 57 دولة عربية وإسلامية أفرزت عن قرارات تعبر عن قرابة المليار والنصف مسلم قائلة: "قمة هامة في وقت دقيق خرج منها 31 قراراً جميعها عبر عن التوجه السياسي المصري منذ اليوم الأول للعدوان".

وأضافت لميس عبر برنامجها "كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة "ON:"أن القرارات تتوافق مع التوجه السياسي المصري الذي كان واضحاً منذ اليوم الأول من بداية العدوان.

تساءلت: "يبقى السؤال ماهي ألياتالتنفيذ فيما يخص كسر الحصار وكيفية إدخال المساعدات؟

واشادت "الحديدي" بلقاءات السيسي الدبلوماسية الثانئية التي عقدها مع قادة بعض الدول في طليعتها إيران وتركيابما يعكس تحول جديد في العلاقات المصرية امع هذه الدول بعد فترة من إختلاف وجهات النظر قائلة: "مصر كانت حاضرة بقوة في لقاءات ثنائية مهمة للرئيس السيسي.

وأوضحت لميس: أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت قصيرة ومنضبطة وتمثل النقاط المصرية المعلنة منذ اليوم الأول ومعظمها مضمنة في البيان الختامي وهو موقف حاسم واضح، مضيفة لكي يصدر بيان تتوافق فيه 57 دولة ومن ثم تكون اللغة يمكن قبولها من الجميع ورغم تحفظ دولتين وهما العراق وتونس، مبينه أن التوافق الذي حدث في القمة أمر جيد والأهم هو آليات التفعيل الخاصة بتلك القرارات.