هشمت رأس صديقتها بـ"الميزان".. جريمة الغدر في المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في واقعة مقتل سيدة على يد صديقتها بسبب مطالبة القتيلة لها بسداد 3 آلاف جنيه كانت اقترضتها المتهمة منها بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها، كانت المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنية وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

وأضافت التحريات أن المتهمة استغلت تواجد الضحية داخل مخزن وتسللت إليه وضربتها بميزان على رأسها، ثم استلت قطعة حديد وهشمت رأسها ولاذت بالفرار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.