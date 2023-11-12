4 مستندات لتوصيل المياه للعقارات فى الجيزة بمعرفة السكان.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، المستندات المطلوبة لتوصيل المياه للعقارات بمعرفة السكان من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها والمنتشرة في مختلف مراكز وأحياء المحافظة، وذلك على النحو التالي:

محمد يوسف

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