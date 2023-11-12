شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه الدولة التعديات المقامة على الأراضى الزراعية؟ والان مع تفاصيل الخبر
1- وزيرا التنمية المحلية والزراعة يتابعان الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء.
2- التعامل بشكل فوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة العدل.
3- مصادرة مواد البناء والمعدات والإزالة في المهد للتعديات وتحرير المحاضر تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي تقاعس من المسئولين المعنيين.
4- تنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون وأجهزة وزارة الزراعة لإيقاف ظاهرة التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.
5- متابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظات والتنسيق مع منظومة رصد التغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية.
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