شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: مد المنافذ بالسلع الغذائية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مد منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لطرح السلع ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

وشكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وأيضا مدى توفير كافة المنتجات في الأسواق ومد أى منطقة تحتاج للسلع الغذائية، حيث لدى الوزارة ما يقرب من 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية، لطرح السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%.

كما تتابع غرفة العمليات مديريات التموين على مستوى محافظات الجمهورية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لاستمرارية ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بالمنافذ، كذلك التنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في المبادرة " الاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام للصناعات المصرية " بجانب التنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق والتأكد من التزام المحلات التجارية بتنفيذ المبادرة .