شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح أحقية طلاب المدارس الدولية بالتقدم لامتحانات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة أن الامتحان الذي يتم عقده عن طريق المنصة الخاصة بامتحانات أبنائنا في الخارج للطلاب المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية ويسمح للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بأداء الامتحان في المواد القومية ( عن طريق تقديم ملف التقييم باللغة العربية).
ومواد اللغة العربية - التربية الدينية - الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الاعدادي . ومواد اللغة العربية - التربية الدينية - التاريخ - الجغرافيا - التربية الوطنية للصف الأول الثانوى أما الصف الثاني الثانوي فيؤدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مواد ( اللغة العربية - التربية الدينية - التاريخ - الجغرافيا - المواطنة وحقوق الانسان ويؤدى طلاب الشعبة العلمية الامتحان في مواد ( اللغة العربية - التربية الدينية - المواطنة وحقوق الانسان علما بأنها مواد نجاح ورسوب، ويشترط عند التقدم لاداء الامتحان في المواد القومية إحضار أصل بيان قيد في الصف المتقدم له من المدرسة الدولية التابع لها بالدولة المقيم بها في الخارج بالاضافة الى صورة طبق الأصل من الشهادة الدولية لآخر صف دراسي حاصل عليه الطالب وأصل بيان نجاح في المواد القومية في آخر صف دراسي معتمد من الادارة التعليمية.
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