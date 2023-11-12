شكرا لقرائتكم خبر عن "آداب القاهرة": تحميل المقررات الدراسية إلكترونيا ولا يوجد كتب ورقية بالكلية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور خالد أبو الليل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن تم تحميل ورفع المقررات الدراسية إلكترونيا على منصة الجامعة، مؤكدًا أنه لا يوجد كتب ورقية فى الكلية على مستوى كافة أقسام الكلية وبرامجها الخاصة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب.
وتابع وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن بمجرد انتهاء استاذ المادة من شرح المادة العلمية يتم رفع وتحميل المقرر الدراسى أول بأول على منصة الجامعة مع تدشين جروبات للطلاب واساتذة المواد عبر منصات التواصل وذلك للتيسير على طلاب الكلية فى الوصول ومناقشة عضو هيئة التدريس فى المواد العلمية.
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