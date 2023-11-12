شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل منظومة وزارة الزراعة لجمع وتدوير قش الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من خلال مديريات الزراعة والإدارات الزراعية المرور الميداني والمتابعة المستمرة لأعمال منظومة جمع وتدوير قش الأرز في المحافظات المصرح بزراعة المحصول بها.

وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن نجاح المنظومة يعد نموذجا ناجحا ومتميزاً للتكامل والتعاون المثمر والبناء بين أجهزة الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهج متكامل وتشاركي لتحقيق مجموعة من الأهداف البيئية والاقتصادية والاجتماعية، موضحا أنها ساهمت في خلق فرص عمل جديدة لشباب الخريجين وسكان المناطق الريفية بمحافظات زراعة الأرز.



وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل منظومة جمع وتدوير قش الأرز للموسم الحالى: وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل منظومة جمع وتدوير قش الأرز للموسم الحالى:

1- قطاع الارشاد نفذ 918 ندوة إرشادية ساهمت في توعية المزارعين بأهمية تجميع وتدوير قش الأرز والاستفادة من عائداته.

2- نجحت المنظومة منذ بداية موسم حصاد الأرز في تجميع مليون و703 ألف طن من القش، في 181 موقع بعد حصاد 66.35 % من المساحات المنزرعة.

3- نتج عن تدوير القش 2814 طن أسمدة و 310 طن أعلاف غير تقليدية.

4- تم الانتهاء من كبس 609 ألف و451 طن، وفرم 304 ألف و 24 طن، وتشوين 618 ألف و 259 طن.

5- محافظة كفر الشيخ جاءت في المركز الأول بتجميع 567 ألف طن من قش الأرز، بعد حصاد 85% من المساحات المنزرعة بالمحصول، نتج عنها 310 طن، و 57 طن أعلاف غير تقليدية، كما تم تنفيذ 65 ندوة إرشادية.

6- محافظة الدقهلية المركز الثاني بتجميع 451 ألف و 460 طن، في 115 موقع تجميع بمحافظة الدقهلية، نتج عنها 679 طن أسمدة، و13 طن أعلاف غير تقليدية، بعد حصاد 76 % من المساحة المنزرعة، وتنفيذ 200 ندوة إرشادية.

7- محافظة الشرقية في المركز الثالث بتجميع 402 ألف و 924 طن، من خلال 60 موقعا، نتج عنها 25 طن أسمدة، بعد حصاد 67 % من المساحة المنزرعة بالمحافظة، وتنفيذ 238 ندوة إرشادية.

8- محافظة البحيرة المركز الرابع في عمليات تجميع وتدوير قش الأرز بإجمالي 260 ألف و 480 طن، نتج عنها 1800 طن أسمدة، و 250 طن أعلاف غير تقليدية، وتنفيذ 240 ندوة إرشادية.

9- بلغت الكميات التي تم تجميعها في محافظة الغربية 16 ألف و420 طن لتحتل بذلك المركز الخامس، وتنفيذ 150 ندوة إرشادية.

10- تمكنت محافظة القليوبية من تجميع 5 آلاف و 290 طن، عبر 6 مواقع، وتنفيذ 25 ندوة إرشادية.