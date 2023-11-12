شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يواصل استقبال ملفات التعيين بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس الدولة استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، لسحب ملفات تقديم الطلبات للتعيين بوظيفة مندوب مساعد لدفعة 2023، للذكور والإناث، وذلك حسب المواعيد المحددة للجامعات.

مواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من الجامعات المصرية وترتيبها، كالتالي:-

- جامعة القاهرة - جامعة السادات- جامعة الزقازيق يوم السبت الموافق 11 نوفمبر - جامعة عين شمس- جامعة بنها يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر- جامعة الإسكندرية - جامعة المنصورة- جامعة المنوفية، يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر - جامعة أسيوط جامعة المنيا جامعة بني سويف جامعة الفيوم يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر - جامعة سوهاج - جامعة أسوان - جامعة جنوب الوادي- جامعة دمياط- جماعة بورسعيد يوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر- جامعة الأزهر بنين وبنات يوم الخميس الموافق 16 نوفمبر- - جامعة حلوان - جامعة طنطا- أكاديمية الشرطة- الجامعة البريطانية- الجامعة الألمانية- الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فاروس، يوم السبت الموافق 18 نوفمبر - جامعات آخرى- جامعات التخلفات يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير، وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.