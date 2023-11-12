اعتدى عليهما بسلاح أبيض.. شاب يشرع في قتل والديه بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع ابن في قتل والديه طعنا بسلاح أبيض مركز البدرشين جنوب الجيزة اليوم الأحد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية العزيزية.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي.

تبين بالفحص أن مريضا نفسيا اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابة الأب والأم بجروح سطحية بالجسم نقلا على إثرها إلى مستشفى البدرشين المركزي.

ألقت قوات الشرطة القبض على المتهم والسلاح المستخدم وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.