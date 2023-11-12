شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: زوارق الاحتلال تقصف شاطئ خان يونس جنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا إعلام فلسطيني، أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف شاطئ خان يونس جنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية، بجانب عشرات الآلاف من المصابين.