شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لغزة تضم 6 شاحنات محملة بـ150 طن مواد غذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الأحد، بقافلة إغاثية للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وتضم قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى ، 6 شاحنات محملة ب 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين ، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.

وقافلة الشركة المتحدة تأتى ضمن قافلة إغاثية ضخمة بالتنسيق مع حياة كريمة ، تضم 21 شاحنة بينهم 6 شاحنات من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة، حيث استهدفت الحملة وقتها جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.

وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.