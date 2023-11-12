شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط: 2000 مشروع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة توفر فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، بالنادي الرياضي "ملتقى السلامة والصحة المهنية"، بمشاركة 142 من ممثلي 72 شركة بمحافظة أسيوط، بحضور رئيس جامعة أسيوط د. أحمد المنشاوي، ووفد من وزارة العمل ومديريتها بالمحافظة، ورؤساء مجالس إدارات شركات.

وقال وزير العمل حسن شحاتة في كلمته إن الوزارة حريصة على أن تضع ملف السلامة والصحة المهنية على رأس أولوياتها، لما له من أهمية كبيرة في وجود بيئة عمل آمنة وصحية، يستفيد منها العامل. وصاحب العمل، والعملية الإنتاجية وأنها أبرز توجيهات الرئيس السيسي في "الجمهورية الجديدة".

وأضاف: "ودائما تكون توجيهاتنا للإدارة المركزية المختصة بهذا الملف،و للمديريات ومكاتبها، في كافة المحافظات بتكثيف وتفعيل دورها في التوعية بأهمية توفير كل وسائل السلامة والصحة المهنية في كل مواقع العمل والإنتاج،وتنفيذ القانون في هذا الشأن".

وأوضح: "وفي هذا الملتقى الذي يشارك فيها العديد من الشركات والمنشآت والمجمعات الصناعية والإنتاجية ،نوجه الشكر والتقدير للجميع على المشاركة..ونؤكد لطرفي العملية الإنتاجية في كل مواقع العمل، على أن تحقيق أهداف السلامة والصحة المهنية ليس فقط التزامًا أخلاقيًا واجتماعيًا، بل هو أيضًا استثمارًا في أهم رأس مال تمتلكه أي مؤسسة،وهو العاملين فيها...كما نؤكد على أن هذا الملتقى فرصة فريدة للتأكيد على أهمية دورنا مع شركائنا في التنمية، لتعزيز المعرفة وتطوير مهارات أخصائي وفني السلامة والصحة المهنية، مما يعزز الكفاءة والفاعلية في مواجهة التحديات التي قد نواجهها" ..

وقال الوزير أيضا :"إن جميع الدول المتحضرة،ومنها مصر تسعى إلى تعزيز معايير العمل الدولية، ونحن هنا لنؤكد على ذلك وعلى أهمية دمج السلامة والصحة المهنية كجزء لا يتجزأ من هذه المعايير،لإيماننا بأن توفير بيئة عمل آمنة وصحية لا يعود بالنفع فقط على العاملين في المنشآت، ولكنه يسهم أيضًا في رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز التنمية..فوزارة العمل تمتلك إدارة مركزية،ومكاتب مختصة بملف السلامة والصحة المهنية ،كما أن لديها المركز القومي للسلامة والصحة المهنية،والذي وجهنا بسرعة تطوير "المناهج"،و اللوائح المنظمة له،وكذلك البنية التحتية به،بما يسمح له بالقيام بدوره، ومهامه فى دعم ملف السلامة والصحة المهنية الذى توليه الدولة المصرية أولوية كبيرة ،بإعتباره شرطا أساسيا من أجل بيئة عمل صحية ولائقة، فى كافة المنشأت،كما تواصل الوزارة ومديرياتها ،إطلاق مبادرة سلامتك تهمنا في كل المنشآت .."

وأكد الوزير: "إن الملتقيات التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن تهدف في المقام الأول إلى توفير منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة،في مجال السلامة والصحة المهنية..وتسعى خلال هذه الفترة إلى تكثيف الاستمرار في تسليط الضوء على أحدث التقنيات والممارسات الفعّالة في هذا المجال، وكذلك تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية"...وأوضح :"إنها دعوة لجميع المشاركين هنا إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرصة لتوسيع آفاقهم وتعزيز مهاراتهم في مجال السلامة والصحة المهنية..فنحن هنا لنبني معا مستقبل أكثر أمانًا ،وصحة للعاملين في جميع القطاعات"

في ختام كلمته قال الوزير :"نحن نسعي من خلال هذه النوعية من المبادرات والملتقيات،مع الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الشركات والمصانع والعاملين بها، إلى التوعية بالسلامة والصحة المهنية بهدف حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية،والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما يحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث، وتوفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي، فضلاً عن التوعية بأن السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي يستهدف تحقيق الآمان والطمأنينة في قلوب العاملين أثناء قيامهم بأعمالهم والحـد من نوبات القلق والفزع الذي ينتابهم وهم يتعايشون بحكم ضروريات الحياة مع أدوات ومواد وآلات يكمن بين ثناياها الخطر الذي يهـدد حياتهم، تحت ظروف غير مأمونة تُعرض حياتهم بين وقت وآخر لأخطار فادحة..حيث أن المسئولية التي تقع على جميع الشركاء، تجاه السلامة المهنية ليس فقط بمراقبة ومتابعة تطبيقها في المنشآت، بل وتوعية الجميع بمخاطرها واضرار افتقادها، وكذلك مميزات وإيجابيات الالتزام بها..."..

وفي كلمته رحب اللواء عصام سعد ابراهيم محافظ أسيوط بزيارة وزير العمل ،مؤكدا على التعاون المستمر مع وزارة العمل بشأن ملتقيات التوظيف و"السلامة والصحة المهنية" ،وأكد المحافظ أن العالم يمر بتحديات صعبة ،ولكن بتوجيه من الرئيس السيسي ،نجحت الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية للمواطنين الأكثر إحتياجا ،وقال أن المحافظة تشهد خلال العامين الماضيين تنفيذ 2670 مشروع،منهم 2000 مشروع خاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة ،توفر فرص العمل،وتحقق حياة كريمة ولائقة للمواطنين .

وتحدثت غادة إبراهيم عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ،على أهمية السلامة والصحة المهنية،ووجود بيئة عمل آمنة،وقالت أن العاملين ثروة من ثروات الوطن لذلك كانت أهمية وجود عمل لائق ،في إطار تنفيذ مصر لمعايير العمل الدولية ،مشيرة إلى الدور الذي تلعبه الوزارة في التوعية والرصد والتقييم ،من أجل أن تتحول السلامة والصحة المهنية إلى ثقافة عامة تعكس رؤية الدولة وتطلعاتها في هذا المجال.

وتحدث د. أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط ،مرحبا بالحضور،وقال أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي عناية فائقة في تعزيز علاقات العمل لإيمانها الكامل بالتوزان في علاقات العمل ،مثمنا الدور الذي تلعبه الوزارة في تحقيق بيئة عمل آمنة،وتشريعات متوازنة ،مشيدا أيضا بدور الوزارة مع المؤسسات الوطنية في خفض نسبة البطالة،ورصد رئيس الجامعة الدور الذي لعبته الجامعة تنسيقا مع الشركاء الاجتماعيين في ملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل للشباب ..

وتحدث مدير مديرية عمل أسيوط على سيد مصطفى في كلمة ثمن خلالها حرص وزير العمل حسن شحاتة على زيارته لصعيد مصر ،مرحبا به على أرض حارس الصعيد "محافظة أسيوط"، ووجه له الشكر والتقدير على توجيهاته المستمرة منذ توليه حقيبة الوزارة، لجميع مديريات العمل بالمحافظات بأهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف مجالات الوزارة وعلى رأسها الاهتمام بأبنائنا من ذوي الهمم والعمل على حصر وتدريب وتشغيل تلك الفئة ودمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وإقامة ملتقيات التوظيف بالتعاون مع شركات القطاع الخاص للمساهمة في خفض معدلات البطالة ،فضلاً عن توجيهاته بضرورة التواجد في مواقع العمل والانتاج وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ومصداقية ،ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، ونشر ثقافة السلامة والصحة والمهنية من خلال عقد ملتقيات للسلامة والصحة المهنية بمشاركة طرفي الإنتاج ( عمال – أصحاب أعمال ) للحفاظ على سلامة العمال وممتلكات المنشآت وخلق بيئة عمل آمنة تسهم في زيادة الإنتاج وبناء الجمهورية الجديدة..كما توجه بالشكر والتقدير إلى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على دعمه المستمر للمديرية،والتنسيق الجاد في كافة الملفات المشتركة ..وقال:"لعل مشاركة 72 شركة ومنشأة صناعية في هذا الملتقى اليوم خير دليل على حرص جميع شركاء التنمية على توفير بيئة عمل لائقة ومستقرة ،موجها الشكر للشركات المشاركة ،وجميع العاملين بالمديرية ،وممثلي الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة على تنظيم مثل هذه الملتقيات الهامة في نشر التوعية بملف السلامة والصحة المهنية ..

وفي نهاية الملتقى تسلم وزير العمل حسن شحاتة درعا ، من مديرية عمل أسيوط لدوره في تعزيز علاقات العمل طبقا للمعايير الدولية ..وكذلك درع مماثل للمحافظ.