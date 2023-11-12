شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: انطلاق التصفيات الأولية للنسخة الثانية للمسابقة القرآنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية (المجموعة الرابعة)، وسوف تنطلق يوم السبت 18/11/2023م بمسجد الرحمة بجوار بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا ، وذلك على النحو التالي :

أولا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد سيدي جابر – الإسكندرية، ويمثله:

1. مصطفى محمد حسن محمد الإسكندرية

2. محمد رمزي عبد الصمد هلول الإسكندرية

3. هشام شعبان منصور إسماعيل الإسكندرية

4. عبد الرحمن يوسف عطا عبد المحسن الإسكندرية

5. محمد يوسف عطا عبد المحسن الإسكندرية

ثانيا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد ناصر– البحيرة، ويمثله:

1. محمد سعد ابراهيم عبد المقصود البحيرة

2. كمال الدين شوقي الحوفي البحيرة

3. محمد حسني عبد الراضي حماد البحيرة

4. محمد فرج عبد الله مبارك البحيرة

5. علي سعد علي سالم البحيرة

ثالثا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد البحر بدمياط ، ويمثله:

1. محمد حسني محمود الفار دمياط

2. كريم حسن حسن سويلم دمياط

3. هاني سعد مصطفى المنير دمياط

4. أحمد حامد فوزي محمد العزازي دمياط

5. محمد جمال الشربيني القمصاني دمياط

رابعا: مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الكبير– مطروح، ويمثله:

1. عبد الواحد أحمد حسين شبانة مطروح

2. عبد الرحمن جمعة عثمان قويدر مطروح

3. أحمد المغاوري السيد سلامة مطروح

4. شاهين محمود عثمان محمود مطروح

5. محمود مفتاح شحات عبد الكريم مطروح

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربع، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين ، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.