شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة: الشركة المتحدة شاركت بـ150 طن مواد غذائية لدعم الأشقاء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شاهين مسئول قطاع اللوجيستيات بمؤسسة حياة كريمة، أن القافلة الإغاثية التى تنطلق اليوم الأحد، لمعبر رفح تضم 21 سيارة محملة بالمواد الغذائية والمياه.

وقال مسئول قطاع اللوجيستيات بمؤسسة حياة كريمة، لليوم السابع، إن الشركة المتحدة حرصت على المشاركة فى هذه القافلة بـ6 شاحنات تضم مواد غذائية ومياه لدعم الأشقاء فى فلسطين.

وأشار إلى أن القافلة ككل تضم 21 شاحنة بينهم 15 شاحنة لحياة كريمة، و6 شاحنات من الشركة المتحدة بإجمالى 600 طن بينهم 150 طن من الشركة المتحدة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة، حيث استهدفت الحملة وقتها جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.

وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.