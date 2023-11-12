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وزارة الصحة توضح 7 طرق لحفظ قلم الأنسولين .. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الأنسولين والتى تضمنت :- 

1- لا يتم حفظ القلم بإبرة متصلة 

2- اتباع تعليمات الحفظ على الملصق أو نشرة العبوة 

3- يمكن حفظ قلم الأنسولين غير مفتوحة فى الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام

4- حفظ قلم الانسولين فى مكان بارد وجاف

5- عدم ترك قلم الأنسولين فى ضوء الشمس المباشر

6- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية 

7- الاحتفاظ بالقلم فى علبة باردة فى حالة السفر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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