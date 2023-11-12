شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 7 طرق لحفظ قلم الأنسولين .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الأنسولين والتى تضمنت :-
1- لا يتم حفظ القلم بإبرة متصلة
2- اتباع تعليمات الحفظ على الملصق أو نشرة العبوة
3- يمكن حفظ قلم الأنسولين غير مفتوحة فى الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام
4- حفظ قلم الانسولين فى مكان بارد وجاف
5- عدم ترك قلم الأنسولين فى ضوء الشمس المباشر
6- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية
7- الاحتفاظ بالقلم فى علبة باردة فى حالة السفر.
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