شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 7 طرق لحفظ قلم الأنسولين .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة الصحيحة لاستخدام وحفظ قلم الأنسولين والتى تضمنت :-

1- لا يتم حفظ القلم بإبرة متصلة

2- اتباع تعليمات الحفظ على الملصق أو نشرة العبوة

3- يمكن حفظ قلم الأنسولين غير مفتوحة فى الثلاجة حتى تكون جاهزة للاستخدام

4- حفظ قلم الانسولين فى مكان بارد وجاف

5- عدم ترك قلم الأنسولين فى ضوء الشمس المباشر

6- التخلص من الأقلام المجمدة أو المعرضة لدرجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية

7- الاحتفاظ بالقلم فى علبة باردة فى حالة السفر.