شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يجري أول زيارة خارجية منذ توليه منصبه إلى دولة المجر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، ووفد مرافق له، بناء على دعوة من بيتر بولت النائب العام المجري، زيارة إلى العاصمة المجرية "بودابست"، وذلك في خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، كأول زيارة خارجية منذ توليه مهام منصبه؛ حيث التقى بكل من النائب العام المجري، تومس سولوك Tamás SULYOK رئيس المحكمة الدستورية المجرية، و Katalin Böszörményiné Kovács نائبة رئيس المحكمة العليا المجرية، و Robert Repassy نائب وزير العدل، و Pal Furcht رئيس مكتب النيابة المركزية للتحقيق و Csaba Hende نائب رئيس البرلمان المجري.

هذا وقد تم خلال تلك المقابلات التأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والمجر، كما تم استعراض الأنظمة المطبقة في البلدين، المتعلقة بالقضاء وعمل المحاكم والنيابة العامة، وتم بحث سبل تكثيف التعاون القائم بين النيابة العامة في البلدين. وفي هذا السياق، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين مكتبيْ النائب العام في البلدين.