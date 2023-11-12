انتشار سيارات لشفط مياه الأمطار بمحاور وطرق القاهرة والجيزة

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صباح اليوم الأحد سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع ومنازل الكبارى بمحافظتي القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة والداخلية بالمدن، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

وسقطت أمطار صباح اليوم الأحد، بعدة مناطق في القاهرة والجيزة، وتشهد مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تكاثر للسحب الرعدية الممطرة، حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تدفق السحب الرعدية الممطرة إلى مناطق من غرب القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وهناك مجموعة من النصائح والتوصيات لقائدي السيارات، لتفادي الحوادث بسبب الأمطار، الناجمة عن انزلاق السيارات والدراجات البخارية، بفعل المياه التي عادة ما تغرق الطرق، وفى هذا السياق هناك عدة نصائح وإرشادات لتفادى الحوادث منها:

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلو متر بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلو متر يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التي أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.