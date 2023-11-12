شكرا لقرائتكم خبر عن شاحنات المتحدة لدعم غزة ترفع شعار يد بيد مع أهلنا فى فلسطين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزينت شاحنات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى ستنطلق بعد قليل لمعبر رفح لدعم الأشقاء فى فلسطين، بأعلام مصر وفلسطين، تعبيرا عن الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينين.

وحملت الشاحنات لافتات كبيرة بعلم فلسطين مكتوب عليها "يد بيد مع أهلنا فى فلسطين" تعبيرا عن الدعم الكامل والوقف بجانب الأشقاء الفلسطينيين.

وتنطلق شاحنات الشركة المتحدة، بعد قليل، لمعبر رفح ضمن قافلة إغاثية للأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وتضم قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى ، 6 شاحنات محملة ب 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين ، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بـ قطاع غزة فى هذه الفترة.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت حملة للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين، حيث انطلقت الحملة في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الشركة، وذلك من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة، حيث استهدفت الحملة وقتها جمع كميات كبيرة من الدم لتوفيرها للمستشفيات الفلسطينية، التي تعاني من نقص حاد في مخزون الدم، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، وتعزيز التضامن العربي معه.

وتتصدر مصر قائمة الدول المساندة للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث في 7 أكتوبر الماضي، وحرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.