شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 13 شهيدا فى غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 13 شهيدا في غارة إسرائيلية على منزل بخان يونس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11 ألف شهيد، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة، في حصيلة غير نهائية، بجانب عشرات الآلاف من المصابين.