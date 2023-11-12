محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 25 محطة من محطات "كايرو بايك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم الانتهاء من تطوير 25 محطة من محطات مشروع كايرو بايك وتوفير 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من المشروع.

وقال محافظ القاهرة، في بيان الأحد، إن المشروع يعمل بصورة جيدة ويلقى إقبالًا من المواطنين، كما تم تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع ليشمل كل وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذي كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات.

وأضاف محافظ القاهرة أن بيانات الرصد والمتابعة للمشروع خلال الفترة الماضية أوضحت نموًا سريعًا لقاعدة المستخدمين حيث لاقت المنظومة إقبالًا كبيرًا وتجاوز عدد مستخدمي كايرو بايك حتى الآن الـ 10 آلاف مستخدم في شهرين من زوار وقاطني القاهرة ومنطقة وسط المدينة والسائحين المترددين عليها.

يأتي ذلك في ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" والذي يمثل أحد أهم وسائل النقل الحضري في نطاق منطقة وسط المدينة وتنفيذه طبقًا للشروط الفنية التي تم إعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، ومؤسسة دروسوس (Drosos)، ودعم فني من معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP) وتشغيل محلي من قبل شركة بدل للدراجات التشاركية (Baddel).

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة تسعى خلال الفترة القادمة إلى الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع لتصل عدد المحطات إلى 45 محطة، وعدد الدراجات لـ 500 دراجة لاستكمال تغطية هذا المشروع المهم للمحافظة، إيمانًا بأن الدراجة ليست فقط وسيلة للتنقل ولكن رمزًا للتغير الثقافي الإيجابي حيث تعد وسيلة تنقل صديقة للبيئة، ولها آثار إيجابية على المجتمع والبيئة، كتخفيف الازدحام المروري، وتحسين الصحة العامة، وتوفير تكاليف النقل، وتقليل انبعاثات الكربون، ودعم السياحة.