الحكومة تكشف حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية.

وقال المركز، في بيان، الأحد، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدًة أنه لا صحة ظهور حالات بشرية مصابة بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في بعض محافظات الجمهورية.

وشددت على أنه لم يتم رصد أي حالة مصابة بأنفلونزا الطيور بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مُشيرًة إلى امتلاك مصر نظام قوي من برامج التطعيمات الأساسية والترصد والتقصي للأمراض الوبائية، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد.

كما تم التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدًة أنه لم يتم رصد أو تسجيل أي حالات إصابة بأي سلالة جديدة من فيروس أنفلونزا الطيور بأي من محافظات الجمهورية، مُشددًة على قيام لجان التقصي النشط والتحصين التابعة للوزارة بتكثيف حملاتها بكل محافظات الجمهورية سواء على مزارع الطيور أو أسواق بيعها، أو مسارات الطيور المهاجرة، كإجراء احترازي لرصد أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور، وسحب عينات منها لتحليلها بمعهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة.

وأشارت الوزارة إلى قيام المنظمة العالمية لصحة الحيوان "WOAH"، بإدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض أنفلونزا الطيور.

وناشد المركز، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).