النائب العام يجري زيارة إلى دولة المجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، ووفد مرافق له، بناء على دعوة من السيد Peter Polt النائب العام المجري، زيارة إلى العاصمة المجرية "بودابست"، وذلك في خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2023، كأول زيارة خارجية منذ توليه مهام منصبه.

ذكرت النيابة العامة في بيان بأن النائب العام التقى بكل من النائب العام المجري، والسيد Tamás SULYOK رئيس المحكمة الدستورية المجرية، والسيدة Katalin Böszörményiné Kovács نائبة رئيس المحكمة العليا المجرية، والسيد Robert Repassy نائب وزير العدل، والسيد Pal Furcht رئيس مكتب النيابة المركزية للتحقيق والسيد Csaba Hende نائب رئيس البرلمان المجري.

تم خلال تلك المقابلات التأكيد على ضرورة مواصلة السعي لتعزيز العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والمجر، كما تم استعراض الأنظمة المطبقة في البلدين، المتعلقة بالقضاء وعمل المحاكم والنيابة العامة، وتم بحث سبل تكثيف التعاون القائم بين النيابة العامة في البلدين. وفي هذا السياق، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون فيما بين مكتبيْ النائب العام في البلدين.