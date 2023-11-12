جحيم يحاصر سكان شقة في برج بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نيران هائلة تكاد تلتهم محتويات شقة سكنية بفيصل وسط استغاثات الأهالي في انتظار الدعم من الحماية المدنية.

صباح اليوم الأحد تلقى مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بلاغا بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بمنطقة الطوابق فيصل.

المعاينة الأولية بينت نشوب حريق في شقة بالطابق الثالث لبرج سكني يضم 14 طابقًا دون حضور سيارة إطفاء حتى كتابة تلك السطور.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومحاصرة مصدر النيران دون وقوع إصابات.