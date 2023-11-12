بالأسماء.. قرار من وزير الداخلية بالموافقة على تجنس 63 مواطنًا بجنسية أجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار وزير الداخلية بالموافقة على حصول عدد من المواطنيين على جنسيات أجنبية.

ونص القرارين 2121، و2122 لسنة 2023 على أن "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المذكورين بالتجنس الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية".

فيما نص القرار 2147 لسنة 2023 على أن "يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المذكورين بالتجنس الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية".

فيما نص القرار 2116 لسنة 2023 بمنح الإذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهم:

وتقرر أن يُؤذن لكلٍّ من الواحد والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد على أحمد محمد أحمد - وآخرهم ا أحمد حافظ أحمد إسماعيل) بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.