السباق الرئاسي.. خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تُعقد الانتخابات الرئاسية 2024 بالداخل أيام 10، و11، و12 ديسمبر، وبالخارج أيام 1، و2، و3 ديسمبر المقبل.

ويمكن لكل مواطن معرفة أحقيته من التصويت من عدمه ولجنته الانتخابية عبر الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات https://www.elections.eg/inquiry

- أدخل رقمك القومي واضغط إدخال البيانات

- يظهر لك الموقف من أحقية الانتخاب من عدمه

- كما تظهر اللجنة الانتخابية وعنوانها والمحافظة التابعة لها.

يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة أن يباشر بنفسه حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، بحسب قانون 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

ويتنافس في السباق الانتخابي حتى الآن؛ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، وعبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد.