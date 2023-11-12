ردت السُلفة بتهشيم رأسها.. حبس قاتلة صديقتها بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت النيابة المختصة بحبس المتهمة بقتل صديقتها في منطقة المطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات

وكانت سيدة قتلت صديقتها بسبب مطالبة القتيلة لها بسداد 3 آلاف جنيه كانت اقترضتها المتهمة منها بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لسيدة داخل مخزن بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة مهشمة الرأس، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجني عليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمة اقترضت من الضحية 3 آلاف جنية وعندما طالبتها بسدادها قررت المتهمة التخلص منها.

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة وخضعت للتحقيقات أمام النيابة التي أمرت بحبسها على ذمة القضية.