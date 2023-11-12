شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: خطة لدمج العمالة غير المنتظمة في قاعدة بيانات الوزارة لرعايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل وزير العمل حسن شحاتة جولته فى محافظة أسيوط اليوم الأحد، بلقاء مع العمال بإحدى شركات البترول، وعدد من شركات المقاولات بالمجمع البترولى بالمحافظة الذى يعمل به ما يقرب من 5000 عامل بشكل مباشر، وغير مباشر، وذلك برفقة المحافظ عصام سعد محافظ أسيوط، وقيادات مديرية العمل، و الشركات،، للإطمئنان على توفر إشتراطات وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وحث الوزير العمال على زيادة العمل والإنتاج للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة التى يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى .

كما حث الإدارة على سرعة تسجيل بيانات باقى العمالة غير المنتظمة لتوفير الحماية والرعاية لها ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالوزارة والمديرية، مشيدا بالطاقة الإنتاجية للمجمع، وحالة الاستقرار داخل مواقع العمل .

وشاهد الوزير تجربة حية على تنفيذ خطة الطوارئ والإطمئنان على التعامل السريع والمفاجئ مع أية مخاطر محتملة، وذلك بموقع شركة للبترول، وإستمع إلى خطة تطوير المنطقة البترولية التى ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، وتساهم فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد

كان قد استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، فى مطار أسيوط الدولي، وزير العمل حسن شحاتة، وذلك فى بداية جولة ميدانية للوزير، داخل مواقع عمل بالمحافظة.. ودارت نقاشات على هامش الإستقبال بين "الوزير" و" المحافظ" بشأن التنسيق والتعاون فى ملفات مشتركة، تخص خدمات مقدمة للمواطنين على أرض المحافظة.

وبحسب بيان للوزارة قال على سيد مصطفى مدير مديرية عمل أسيوط أن جولة الوزير حسن شحاتة اليوم، لمدة يوم واحد، يلتقى خلالها قيادات تنفيذية، ونواب برلمان، وأصحاب أعمال، وعمال، ونقابيين، ويتضمن جدول أعمال الزيارة، جولة فى مواقع عمل، ولقاءات مع أصحاب أعمال وعمال، وعمالة غير منتظمة، لتعزيز علاقات العمل فى أماكن الإنتاج..وإفتتاح ملتقى للسلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة، تشارك فيه 72 شركة ومنشآة صناعية.. وكذلك زيارة لمواقع خاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"..

وفى ختام "الجولة" يلتقى الوزير مع جميع العاملين بمديرية ومكاتب عمل المحافظة، لحثهم على المزيد من العمل بثقة ومصداقية مع الناس، والتعامل مع المواطنين أثناء تقديم الخدمات لهم بشكل كريم ولائق، وكذلك الإستماع إلى التحديات التى تواجههم خلال ممارسة عملهم اليومي.