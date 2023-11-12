شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 5 عقارات خطرة بالحطابة فى حى الخليفة حفاظا على أرواح المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية توجيهاتها لرؤساء أحياء المنطقة بالمتابعة المستمرة وعمل حصر شامل لكل المنشآت ذات الخطورة الداهمة بنطاق كل حي وإعداد تقارير وافية وفورية بكافة المعلومات والتفاصيل وإجراء المعاينات اللازمة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، حفاظا على أرواح المواطنين مع اتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وفي إطار الحرص الدائم، لمتابعة كافة ملفات الأعمال وخاصة الملفات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر حماية للأرواح وحفاظا على سلامة المواطنين ومنها العقارات ذات الخطورة الداهمة نظرا لما تمثله من خطر محدق يهدد أرواح المواطنين والمارة والممتلكات تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية بحي الخليفة برئاسة العميد طارق اليمني رئيس الحي بأعمال تنفيذ الإزالة لعدد 5 عقارات ذات الخطورة الداهمة بمنطقة الحطابة

و أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن العقارات خالية من السكان وتبين وجود شروخ نافذة بالحوائط وانهيارها وهبوط أرضي بالمداخل وشددت على عمل الصلبات والتحفظات اللازمة قبل وأثناء تنفيذ الإزالة بمعرفة الحي .

كما ناشدت سرعة التواصل والإبلاغ عن أي عقار به خطورة داهمة بنطاق احياء الجنوبية لسرعة المعاينة وعرضه على اللجان المختصة واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة فورية .