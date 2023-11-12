"شغال في محل".. تفاصيل تغيب طفل في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، حقيق ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طفل، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

و بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من أحد الأشخاص بتغيب نجله عقب خروجه من المنزل لخلافات أسرية، وفي وقت لاحق حضر المُبلغ وبرفقته نجله المُتغيب وقرر بعودته للمنزل وأنه كان متواجد خلال فترة غيابه للعمل بإحدى المحلات الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .