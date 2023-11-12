خلال 24 ساعة.. ضبط 75 ألف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (75581) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات (21258) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(531) مخالفة السير بدون تراخيص، و(222) مخالفة دراجة نارية، و(1165) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(18) مخالفة موقف عشوائى، و(6) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.