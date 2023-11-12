الداخلية: ضبط 169 سلاحًا ناريًا و267 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 169 قطعة سلاح ناري، و267 قضية مخدرات وتنفيذ 85002 أحكام قضائية متنوع.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 169 قطعة سلاح نارى بحوزة 139 متهما، وتنفيذ 85002 حكم قضائى متنوع ، ضبط 267 قضية مخدرات .

كما تم ضبط 32 متهما هاربا، وضبط 14 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 281 دراجة نارية مخالفة، وضبط 24118 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية