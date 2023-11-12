التحريات تكشف ملابسات "خناقة الرصاص" في سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهدت قرية سقارة مركز البدرشين جنوب الجيزة مشاجرة انتهت بسقوط مصاب، اليوم الأحد.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وادعاء إطلاق نار أمام أحد الكباري.

وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشادة كلامية بين طرفين انتهت باعتداء أحدهما على الآخر بعصا خشبية فطرحه على الأرض ولاذ بالفرار بسبب خلافات بينهما.

نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتحفظت الشرطة على الطرف الثاني، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.