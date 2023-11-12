بالفيديو| أسعار الأرز بين استغلال التجار وتخزين الفلاحين.. موعد الانفراجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

انتهى الأسبوع الثالث على انطلاق مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية؛ بنسب تتراوح بين 15% و25%، مع كتابة الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات، والتفتيش الدوري على السلع أسبوعيًّا بالأسواق المختلفة بالمحافظات؛ ورغم ذلك فلا يزال سعر كيلو الأرز المعبأ يسجل من 30 إلى 35 جنيهًا، حسب الصنف والجودة.

وسجل سعر كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ "السايب" من 25 إلى 28 جنيهًا، حسب الصنف والجودة.

وتقوم وزارة التموين بجهود كبيرة لتوفير الأرز بسعر عادل ومناسب لحاملي البطاقات التموينية، بـ12.60قرشًا.

وقالت وزارة التموين إن مخزون الأرز آمن، وتم استيراد 250 ألف طن أرز أبيض؛ لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي لأكثر من 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقول آخر الإحصائيات إن إنتاج هذا الموسم بلغ 3.9 مليون طن أرز، مقارنةً بـ3.7 مليون طن الموسم الماضي.

وبلغ سعر طن الأرز الشعير- عريض الحبة 17750 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الشعير- رفيع الحبة بـ16600 جنيه.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع سعر الأرز سببه بعض التجار الجشعين، وفلاحون قاموا بتخزين المحصول الجديد بمجرد حصاده، منتظرين ارتفاع الأسعار، فكل ده عمل تعطيش السوق، والمواطن المستهلك في الآخر هو الضحية.

ونصح نقيب الفلاحين المواطنين بأن يشتروا الأرز حسب احتياجاتهم فقط، فعلى نهاية شهر نوفمبر الجاري سعر كيلو الأرز سيكون بـ20 جنيهًا، سينخفض بأكثر من 10 جنيهات.

ووزارة التموين بالفعل تعاقدت على شراء كميات أرز أبيض من الخارج لطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة، ومستمرة في استيراد الأرز؛ لضرب أية محاولة للاحتكار، بجانب وصول كميات كبيرة من الأرز المستورد، لصالح بعض شركات القطاع الخاص الوطنية.