شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة الشدة غدا بأغلب الأنحاء وطقس مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق .

كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الإثنين: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.