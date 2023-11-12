شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع المجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية المؤتمر السنوى الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة فى المسالك البولية على مدار ثلاث أيام بمكتبة الإسكندرية، وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية من 23 دولة، بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضرا دوليا ونخبة من أمهر الأساتذة فى مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم.

وشملت فعاليات المؤتمر نقل حى ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التى نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية، وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر بإستخدام أحدث المناظير الدقيقة، كما تتضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لمواكبة التطور العلمى المتلاحق فى مختلف المجالات الطبية وبما يدعم تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.