شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف طريقة تشخيص الإصابة بالالتهاب الرئوى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض الإصابة بالالتهاب الرئوى تتمثل فى السعال وصعوبة التنفس مع أو بدون حمى، كما يتم تشخيص الالتهاب الرئوى من خلال سرعة التنفس وحركة الصدر .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح المكورات الرئوية يقلل من حدوث الالتهاب الرئوي الحاد الذي تسببه بكتيريا المكورات الرئوية عند الأطفال.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن تحصين الأطفال ضد المكورات الرئوية يحمي المجتمع من خلال الحد من انتشار المكورات الرئوية، لأن الأطفال الصغار الذين يحملون المكورات الرئوية بشكل عام غالباً ما يكونون مسؤولين عن انتشار هذه البكتيريا.

وكان كشف الدكتور شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا"، أن الشركة تستهدف توطين صناعة اللقاحات، وجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات المختلفة، لسد احتياجات البلاد منها والتصدير لأفريقيا.

وقال الدكتور شريف الفيل في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه يتم حاليا التخطيط لتصنيع وإنتاج لقاح الأنفلونزا محليا بالتعاون مع إحدى الشركات الكورية، مشيرا إلى أنه تم إدخال أحدث لقاح للأنفلونزا "لقاح الأنفلونزا الرباعى" إلى مصر وتوفيره بالمراكز بسعر مناسب، وتابع: نستهدف توطين صناعة المستحضرات الحيوية بشرط تحقيق الجودة والأمان والفاعلية.