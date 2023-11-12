شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تحول المنشآت الصحية نحو التنمية الخضراء أصبح توجها عالميا والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح د.أحمد طه، أن الاهتمام بتوفير رعاية صحية آمنة صديقة للبيئة يأتي على رأس أولويات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة نحو خلق بيئة خضراء مستدامة، مؤكداً أن تطبيق معايير تميز المنشآت الصحية الخضراء يضمن التزامها بالحد من الانبعاثات الكربونية كخطوة أساسية نحو مواجهة التغيرات المناخية لتصبح مصر رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توفير نظم الرعاية الصحية الصديقة للبيئة.
يذكر أن الدكتور أحمد طه، يشارك متحدثا رئيسيا بجلسة نقاشية دولية بعنوان "الاستدامة في الصحة الخضراء"، كما تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الرئيسية بجناح المعرض المقام ضمن فاعليات قمة المناخ القادم COP28، والمقرر انطلاقه بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز