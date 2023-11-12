شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تحول المنشآت الصحية نحو التنمية الخضراء أصبح توجها عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تحول المنشآت الصحية نحو التنمية الخضراء والمستدامة أصبح توجها عالميا لمواجهة التغيرات المناخية، وأن تطبيق معايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية فيما يتعلق بالمباني الخضراء ونظم الإدارة المستدامة، إنما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، مثمنا التعاون المشترك المرتقب والذي يستهدف نشر الوعي والتوسع في المستشفيات الخضراء على مستوى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في تبني مشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية واعتباره شريكا اساسيا في نجاح سياسات الاصلاح الصحي ومشروع التأمين الصحي الشامل.

وأوضح د.أحمد طه، أن الاهتمام بتوفير رعاية صحية آمنة صديقة للبيئة يأتي على رأس أولويات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للمساهمة في تحقيق استراتيجية الدولة نحو خلق بيئة خضراء مستدامة، مؤكداً أن تطبيق معايير تميز المنشآت الصحية الخضراء يضمن التزامها بالحد من الانبعاثات الكربونية كخطوة أساسية نحو مواجهة التغيرات المناخية لتصبح مصر رائدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في توفير نظم الرعاية الصحية الصديقة للبيئة.

يذكر أن الدكتور أحمد طه، يشارك متحدثا رئيسيا بجلسة نقاشية دولية بعنوان "الاستدامة في الصحة الخضراء"، كما تشارك الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الرئيسية بجناح المعرض المقام ضمن فاعليات قمة المناخ القادم COP28، والمقرر انطلاقه بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر المقبل.