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رئيس جمهورية بوروندى يزور مقر رابطة العالم الإسلامى.. صور

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القاهرة - سامية سيد - زار رئيس جمهورية بوروندى، السيد إيفاريست ندايشيمى، مقرَّ رابطة العالم الإسلامى الفرعى بالرياض، حيث كان فى استقباله الأمين العام لرابطة العالم الإسلامى، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى.

 

وجرت خلال اللقاء مناقشة عددٍ من الموضوعات من بينها تعزيز الحوار الحضارى من أجل عالمٍ أكثر تفاهمًا وسلامًا، ومجتمعاتٍ أكثر تعايشًا ووئامًا.

 

وثمَّن السيد إيفاريست ندايشيمى مبادرات الرابطة وفعالياتها الدولية لدعم الوئام والسلام فى دول التعدد الدينى، وجهودها فى تعزيز الاستقرار والتنمية فى القارة الأفريقية؛ وعقِب ذلك أقام الأمين العام باسم الرابطة للرئيس والوفد المرافق له مأدبةَ عَشاءٍ احتفاءً بزيارتهم.

 

الجديرُ بالذكر أن رابطة العالم الإسلامى أعلنَت فى وقتٍ سابقٍ عن تدشين مكتبها فى جمهورية بوروندي ليُشرف على مشروعاتها فى بروندى.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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