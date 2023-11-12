تفاصيل التحقيق مع شاب حاول قتل والديه في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع شاب شرع في قتل والديه طعنا بسلاح أبيض في مركز البدرشين.

وطلبت النيابة العامة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكشفت التحقيقات، أن الشاب مريض نفسي، اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابة الأب والأم بجروح سطحية بالجسم، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بقرية العزيزية.

تبين بالفحص أن المتهم مريض نفسي اعتدى على والديه بسلاح أبيض ما أسفر عن إصابة الأب والأم بجروح سطحية بالجسم نقلا على إثرها إلى مستشفى البدرشين المركزي.

حُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.