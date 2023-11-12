بعد تعرضه لمضاعفات.. طبيب شهير يكشف تطورات حالة هاني الناظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلن الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق.

وذكر في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": استقرار نسبي في الحالة بعد المضاعفات التي حدثت بسبب أول جرعة كيماوي حيث غادر العناية المركزة إلى غرفة عادية في انتظار الجرعة الثانية من العلاج الكيماوي والتي لم يحدد موعدها بعد.

وكان قد كشف محمد الناظر، نجل الدكتور هاني الناظر، أن العلاج بالكيماوي سبب له بعض المضاعفات الشديدة، وخلال الفترة المقبلة سيجري تحاليل لمعرفة مدى تطور الحالة.

وقال في فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": في الفترة الماضية بدأنا في العلاج الكيماوي، نوع السرطان المصاب به، محتاج نوع عنيف من الكيماوي، والعلاج هياخد كام شهر ومدته 5 أيام وبيتكرر كل 21 يومًا.