شكرا لقرائتكم خبر عن المعامل المركزية لوزارة الصحة: قريبا الإعلان عن لقاح مصرى جديد ضد فيروس B والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الله مدير المكتب الفنى بالمعامل المركزية ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر المعامل المركزية المنعقد حاليا بالقاهرة، إنه تم استعراض بحث جديد للتوصل إلى لقاح جديد ضد فيروس بى عبارة عن لقاح مصرى مصنع ضمن حملة توطين صناعة اللقاحات فى مصر.

وأوضح، إن لقاح فيروس بى الموجود حاليا هو لقاح مستورد، واللقاح المصرى الجديد لازال قيد التجارب السريرية، حيث سيكون لقاح مصرى للوقاية من فيروس B.

وأضاف، إننا تحدثنا عن كل ما هو جديد فى مجال التشخيص الطبى والمعملى للأمراض الفيروسية والوبائية حيث يشمل جميع التحاليل مثل التحليل التتابع الجينى لمعرفة الجين الكامل للفيروس.

وأوضح، إن جدري القرود كان منتشر كوباء فى العالم وظهرت منه عدد من الحالات البسيطة داخل مصر حيث قامت المعامل المركزية بدراسة كل الخصائص الجينية والصفات الوراثية لهذا الفيروس، موضحا، إن نفس سمات الفيروس كان هو نفس سمات الفيروس الموجود من فى الدول الأوروبية.

بذكر، ان مؤتمر المعامل المركزية لوزارة الصحة عقد على مدى يومين وسيختتم أعماله اليوم بالقاهرة وناقش خلالهما عدد من الموضوعات الهامة عن الأطعمة وسلامة الأغذية، والسموم والأغذية المحتوية على السموم، والفيروسات، ومن ضمنها فيروس كورونا، وفيروس جدرى القرود، وتوطين صناعة اللقاحات فى مصر، كما ناقش المؤتمر كيفية إتباع طرق مكافحة العدوى فى المعامل وكيفية حماية طبيب المعمل من انتقال الفيروسات إليه إذا أصيب بشكة أثناء أخذ عينة الدم فى المعمل.