شكرا لقرائتكم خبر عن الإمام الأكبر يهنئ الدكتور أسامة عبد الحى لفوزه بمقعد النقيب العام للأطباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أسامة عبد الحي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب بجامعة الأزهر، بمناسبة فوزه بمقعد النقيب العام للأطباء، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق والسداد في مهمته التي تحمل عبء مسئوليتها وأمانتها، ليُصبح بذلك النقيب رقم 19 في تاريخ نقابة الأطباء.

وشغل الدكتور «عبد الحي» منصب رئيس قسم التخدير والرعاية المركزة بكلية طب البنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيس اتحاد الأطباء العرب، كما شغل منصبي الأمين العام ووكيل نقابة أطباء مصر، في مجالس سابقة، وكان رئيس قسم التخدير بمعهد ناصر ورئيس المجلس العلمي بالمعهد، ورئيس الهيئة التأديبية بالنقابة العامة للأطباء الأسبق.