شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. "النيابة الإدارية" تكرم الأعضاء وأسرهم من حفظة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الروؤف موسى، غدا، حفلا لتكريم أعضاء النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم.

يقام الحفل تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور الدكتور مُحمد مختار جُمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية، والدكتور سلامة جمعة رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، وأعضاء المجلس الاعلي للنيابة الإدارية ولفيف من قيادات النيابة الإدارية وأعضائها .

جدير بالذكر أن هذا الحفل ياتى كتقليد سنوى تقيمه اللجنة العلمية والثقافية بنادى النيابة الادارية لتكريم حفظة القرآن الكريم من أعضاء النيابة الإدارية وذويهم.